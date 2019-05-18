{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В результате пожара в торговом центре в пригороде Баку пострадали четыре человека

На место происшествия отправлены семь бригад скорой помощи

БАКУ, 18 мая. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в субботу в результате пожара в торговом центре в поселке Бузовны в пригороде столицы Азербайджана. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Минздраве республики.

"На место происшествия отправлены семь бригад скорой помощи. Госпитализированы четыре человека, нескольким медицинская помощь оказана на месте", - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС Азербайджана, возгорание произошло в подвале торгового центра. "На место привлечены подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Службы спасения особого риска. В настоящее время в здании наблюдается задымление. Находившиеся в здании люди эвакуированы. Продолжаются неотложные меры по ликвидации пожара", - говорится в сообщении.

Теги
Азербайджан
Устроивший ДТП под Псковом пьяный священник получил условный срок
Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно
Читать полностью