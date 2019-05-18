Ребенок погиб после падения на него бетонного забора в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Двенадцатилетний ребенок погиб в городе Верхняя Пышма Свердловской области в результате падения на него бетонного забора. Инцидент произошел, когда мальчик вместе с еще двумя детьми перелазил через забор в гаражном кооперативе, говорится в субботу в сообщении, распространенном пресс-службой региональной прокуратуры.

"По предварительной информации, около 19:00 (17:00 мск) трое мальчиков перелазили через забор гаражно-строительного кооператива на улице Машиностроителей [в городе Верхняя Пышма]. Два мальчика успели перелезть через забор, а когда третий ребенок полез, забор упал на него. Забор выполнен из бетонных плит. В результате происшествия ребенок погиб", - говорится в сообщении.

По данному факту организована доследственная проверка, точная причина смерти ребенка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, добавили в пресс-службе управления СК по Свердловской области.