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Четыре человека погибли в ДТП в Курской области

Личности погибших сейчас устанавливаются

ТАСС, 18 мая. Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.

"В 19:30 мск на автодороге Щигры - Тим в Курской области водитель автомобиля ВАЗ, по предварительным данным, двигаясь со стороны города Щигры в направлении поселка Тим, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Duster под управлением водителя 1959 года рождения. В результате на месте погибли оба водителя и два пассажира автомобиля ВАЗ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и полиции, которые устанавливают личности погибших и все обстоятельства аварии.

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