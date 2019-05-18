Устроивший ДТП под Псковом пьяный священник получил условный срок

ПСКОВ, 18 мая. /ТАСС/. Священник Великолукской епархии Псковской митрополии Андрей Парфенов, спровоцировавший в нетрезвом состоянии ДТП в городе Великие Луки, получил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Соответствующее решение вынес великолукский городской суд, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе УМВД России по городу Великие Луки.

В январе 2019 года Парфенов за рулем Toyota Camry спровоцировал ДТП, совершив лобовое столкновение с автомашиной Daewoo Nexia. Пострадали две женщины, одна из них была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами бедра и ребра. Сотрудники полиции в отношении священника составили два протокола: за езду в нетрезвом виде и за нарушение правил дорожного движения. Позже ряд федеральных и региональных СМИ распространили информацию о том, что после аварии священник не признал факт употребления спиртных напитков.

"Мы получили решение Великолукского городского суда. Он признал Парфенова виновным и назначил наказание: 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев [и] с лишением права управления транспортным средством сроком на два года", - сказала собеседница агентства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В связи с инцидентом епископ Великолукский и Невельский Сергий временно запретил иеродиакону Андрею Парфенову совершать священнослужения. Как пояснили в субботу ТАСС в епархии, запрет длится до сих пор.