В аварии с автобусом в Петербурге пострадали 10 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Десять пассажиров автобуса получили травмы легкой и средней степени тяжести в результате технической неисправности транспортного средства в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"По предварительной информации, около 19:50 мск в Калининском районе Санкт-Петербурга на пересечении проспекта Науки с улицей Бутлерова, вследствие технической неисправности автобуса "Нефаз" произошло падение пассажиров. Пострадало 10 человек - травмы легкой и средней степени тяжести", - отмечается в сообщении.

Рейсовый автобус следовал по маршруту №178. В момент аварии в нем находились 15 человек.

По факту происшествия проводится проверка.