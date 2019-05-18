Пожар в торговом центре в пригороде Баку потушен

БАКУ, 18 мая./ТАСС/. Подразделения Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана потушили пожар в торговом центре в пригороде в Баку. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства.

"Пожар в трехэтажном здании торгового центра потушен", - говорится в сообщении. По данным МЧС, возгорание произошло в подвале ТЦ, пламя охватило территорию в 100 кв. м.

Как сообщили в Минздраве Азербайджана, в результате пожара пострадали шесть человек, в том числе двое сотрудников МЧС, которые отравились от дыма. Состояние пострадавших оценивается как нормальное.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.