В Зеленограде один человек погиб в массовой драке

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал в массовой драке с поножовщиной в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Массовая драка произошла в 17-м районе столичного района Зеленоград. Стороны применяли друг против друга ножи. В результате погиб один человек, еще один пострадал",- сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция задержала нескольких участников конфликта. "Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - заключил собеседник агентства.