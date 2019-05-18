{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Зеленограде один человек погиб в массовой драке

Еще один ранен

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал в массовой драке с поножовщиной в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Массовая драка произошла в 17-м районе столичного района Зеленоград. Стороны применяли друг против друга ножи. В результате погиб один человек, еще один пострадал",- сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция задержала нескольких участников конфликта. "Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - заключил собеседник агентства.

Теги
Россия
Самолет SSJ-100 Ульяновск - Москва не вылетел из аэропорта по техническим причинам
В аэропорту сообщили, что скорее всего, пассажиры вылетят ближайшим рейсом
Читать полностью