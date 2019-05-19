В Приморье семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

ТАСС, 19 мая. Рейсовый автобус, следовавший из поселка Валентин Лазовского района Приморья во Владивосток, опрокинулся в кювет, семеро пассажиров получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района в воскресенье.

"Рейсовый автобус следовал из поселка Валентин во Владивосток, по пути совершил съезд в кювет. Пострадали семь человек. Они получили ушибы и порезы. У одной пассажирки - перелом ребра без смещения, у водителя - подозрение на перелом ребра. Все они отказались от госпитализации", - рассказали в ЕДДС.

Там добавили, что пассажиры отправились в пункт назначения следующим рейсом.