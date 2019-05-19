Пассажиры вернувшегося в аэропорт SSJ-100 вылетели из Ульяновска в Москву на Airbus A320

УЛЬЯНОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Пассажиры самолета "Аэрофлота" SSJ 100, накануне вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье рейсом "Аэрофлота" на Airbus A320. Об этом ТАСС сообщил гендиректор аэропорта Сергей Наконечный.

Как ранее сообщил источник ТАСС, Sukhoi Superjet 100, который должен был следовать в Москву (Шереметьево) из Ульяновска в 17:20 (16:20 мск), по техническим причинам вернулся в аэропорт.

Как сообщил Наконечный, пассажиры вылетели на Airbus A320 в 06:20 (05:20 мск). Он добавил, что инцидент расследует инспектор Приволжского управления гражданской авиации.

Наконечный уточнил, что на борту SSJ сработала сигнализация, после этого экипаж принял решение вернутся в аэропорт. Он также пояснил, что отказа гидросистемы не было.