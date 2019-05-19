Прокуратура проверит инцидент с самолетом, прервавшим взлет в аэропорту Ульяновска

УЛЬЯНОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Ульяновская транспортная прокуратура проведет проверку инцидента с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который накануне по техническим причинам вернулся в аэропорт Ульяновска. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"Проверку проводит Ульяновская транспортная прокуратура", - сказали в пресс-службе надзорного ведомства.

18 мая Sukhoi Superjet 100, который должен был следовать из Ульяновска в Москву (Шереметьево) в 17:20 (16:20 мск), вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По словам генерального директора аэропорта Сергея Наконечного, на борту сработала сигнализация, и экипаж был вынужден прервать взлет. Расследованием инцидента также занимается инспектор Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации.

Утром в воскресенье 84 пассажира, включая одного ребенка, вылетели в Москву на резервном самолете, они уже прибыли в столицу.