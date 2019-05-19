СМИ: пожарные в Бордо больше 12 часов не могут потушить подземную парковку

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Пожарные службы Бордо с вечера субботы пытаются потушить горящие автомобили на подземной парковке. Как сообщает в воскресенье местное издание Sud-Oest, во время тушения пострадали трое пожарных.

По предварительным данным, сообщения о задымлении поступили после 20:30 по местному времени (21:30 мск). На место немедленно были направлены 32 автомобиля и 100 человек. Из-за плотного дыма и высокой температуры внутри подземного строения к очагу возгорания на третьем этаже удалось пробиться лишь спустя несколько часов.

Несмотря на усилия пожарных, клубы черного дыма продолжали вырываться из вентиляционных отверстий и выездов вплоть до утра воскресенья. В 07:30 по местному времени (08:30 мск) власти все еще затруднялись назвать точное количество сгоревших автомобилей, спустя час телеканал BFMTV распространил кадры, на которых было видно, что операция продолжается.

На данный момент вокруг парковки установлено оцепление, движение общественного транспорта в этом районе приостановлено.