В Красноярском крае из-за пала сухой травы загорелись 8 дачных построек

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Восемь дачных построек загорелись в воскресенье в результате пала сухой травы в поселке Лесосибирск Красноярского края. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС, общая площадь пожара составляет 10 га.

"В поселке Лесосибирск, СНТ "Рябина" в результате пала сухой растительности произошел переход огня на 8 нежилых дачных построек. Пожар на общей площади 10 га, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе главка.

В тушении пожара задействованы 24 человека и 6 единиц техники.

Особый противопожарный режим объявлен в Красноярском крае с 19 апреля. На территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан введен запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ.

19 мая в Красноярском крае объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях из-за порывов ветра в центральных районах региона до 18 м/с.