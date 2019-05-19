В аэропорту Хабаровска задержали двоих граждан КНР, похитивших $1,9 млрд

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан КНР по запросу китайской стороны, которые обвиняются в хищении 1,8 млрд долларов через финансовую пирамиду. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Хабаровска по инициативе отделения Национального бюро Интерпола по Приморскому краю и в рамках приграничного сотрудничества с Министерством общественной безопасности КНР задержали двух обвиняемых в пирамидальном селлинге на территории Китая", - сказала Волк.

По ее словам, 41-летний мужчина и 66-летняя женщина входили в руководство преступного сообщества. Для осуществления противоправной деятельности ими была создана коммерческая организация, которая состояла более чем из 50 тыс. сотрудников. "По предварительным подсчетам, в результате противоправной деятельности задержанных пострадали свыше 1,5 млн человек, сумма причиненного ущерба составила порядка 13,4 млрд юаней", - пояснила официальный представитель МВД.

По действующему курсу валют 13,4 млрд юаней составляет более $1,9 млрд.

В новость внесены изменения (14:02 мск) - уточняется сумма ущерба в рублях