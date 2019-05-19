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В Бурятии сгорел склад с газовыми баллонами

В происшествии никто не пострадал

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Пожарные предотвратили переход огня на жилые дома с пункта обмена газовых баллонов, который загорелся в Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о загорании здания станции техобслуживания на улице Мелиораторов в Улан-Удэ. По сообщению очевидцев, произошло несколько взрывов газовых баллонов. По прибытию первого пожарного расчета горело помещение пункта обмена газовых баллонов и кровля. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Погибших и пострадавших нет", - сказали в министерстве.

Существовала угроза перехода огня на жилые дома, отметили в МЧС. Сложность в тушении огня заключалась в том, что здание обшито металлическим сайдингом, в пустотах которого распространялся огонь. Пожар ликвидировали за 1,5 часа.

"В результате пожара полностью сгорел пункт обмена газовых баллонов, повреждена кровля на площади 250 кв. м. Для установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС и сотрудники испытательной пожарной лаборатории", - добавили в пресс-службе.

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