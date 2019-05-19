СМИ: в Каире при взрыве у туристического автобуса пострадали 17 человек

КАИР, 19 мая. /ТАСС/. 17 человек пострадали в результате взрыва в воскресенье вблизи туристического автобуса в Каире. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По его информации, в числе раненых - 10 египтян и семь туристов из ЮАР.

Самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея, расположенного рядом с пирамидами на плато Гиза.

Бомба сработала в тот момент, когда автобус находился в движении.

В новость были внесены изменения (16:25 мск) - содержит информацию о национальности туристов.