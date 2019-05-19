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Не менее 11 человек пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Нур-Султане

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением

НУР-СУЛТАН, 19 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек были доставлены в медицинские учреждения после столкновения грузовика и микроавтобуса в столице Казахстана в воскресенье. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы департамента полиции города Нур-Султана София Колышбекова.

"19 мая в 16:05 (13:05 мск) водитель грузовика допустил столкновение с микроавтобусом на проспекте Тлендиева. В результате ДТП есть пострадавшие. 11 человек были доставлены в медицинские учреждения, на данный момент двое из них госпитализированы", - рассказала Колышбекова.

По предварительным данным, водитель грузовика, не справившись с управлением, допустил столкновение с микроавтобусом. По факту ДТП начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

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