Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Один человек погиб, двое, в том числе ребенок, получили травмы в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла во Всеволожском районе на 98-м км внешнего кольца КАД. "Женщина, управляя автомобилем Ford Focus, совершила столкновение со стоящей "Газелью", которая сбила пешехода - мужчину (предположительно, водитель "Газели", который скончался на месте от полученных травм). Далее "Газель" совершила выезд на третью полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai Accent. В ДТП также пострадали пассажиры Ford: женщина 1988 года рождения и девочка 2010 года рождения", - сказали в управлении.

По данным ГИБДД, женщина с ребенком получили травмы средней степени тяжести. В связи с аварией проводится проверка.