Пожарные спасли 36 человек из горящего дома в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Пожарные спасли 36 человек из горящего шестиэтажного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом в воскресенье сообщила журналистам пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.

"Пожарно-спасательными подразделениями с помощью спасательных устройств спасены 20 человек, в том числе пятеро детей. Еще 16 человек, в том числе пятеро детей, со второго по пятый этажи жилого дома спасены по пожарной автолестнице. Самостоятельно из жилого дома эвакуировались 109 человек. В результате пожара продуктами горения отравились четыре человека, в том числе один ребенок, они доставлены в лечебное учреждение", - сказала она.

Пожар возник в одной из квартир на первом этаже дома в 17:36 (15:36 мск), горение сопровождалось сильным задымлением, люди на этажах выше оказались отрезанными от выхода, уточнила Наталья Зырянова.

"В тушении пожара были задействованы 11 единиц пожарно-спасательной техники и 39 спасателей. Пожарные оперативно справились с огнем, в течение 16 минут открытое горение было ликвидировано. Причину пожара устанавливают дознаватели", - добавила пресс-секретарь.