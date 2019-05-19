Землетрясение магнитудой 5.3 произошло в районе Командорских островов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в воскресение землетрясение магнитудой 5.3 в Тихом океане в районе Командорских островов. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения располагался в 546 км к востоку от Петропавловска-Камчатска. Очаг залегал на глубине 10 км под морским дном.

По предварительным данным, жители населенных пунктов Камчатского края, в том числе единственного на Командорах населенного пункта - села Никольского, - существенных подземных толчков не ощутили. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.