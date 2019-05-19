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Землетрясение магнитудой 5.3 произошло в районе Командорских островов

Очаг залегал на глубине 10 км под морским дном

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в воскресение землетрясение магнитудой 5.3 в Тихом океане в районе Командорских островов. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения располагался в 546 км к востоку от Петропавловска-Камчатска. Очаг залегал на глубине 10 км под морским дном.

По предварительным данным, жители населенных пунктов Камчатского края, в том числе единственного на Командорах населенного пункта - села Никольского, - существенных подземных толчков не ощутили. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

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РоссияКамчатский край
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