Подросток пострадал от контакта с линией электропередач в ТиНАО

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Шестнадцатилетний подросток пострадал от контакта с линией электропередач на улице Весенняя в городском округе Щербинка в Новой Москве. Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего в медицинское учреждение, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на улицу Весенняя в Щербинку, где произошел несчастный случай. По словам очевидцев, шестнадцатилетний подросток сильно пострадал от контакта с линией электропередач. Вертолетом с места происшествия мальчика-подростка эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что до больницы пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.