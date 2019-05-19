Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Ижевске

ИЖЕВСК, 19 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль въехал в фонарный столб в Ижевске, в результате ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы, сообщили в воскресенье ТАСС в управлении ГИБДД МВД по Удмуртии.

По данным управления ГИБДД по региону, ДТП произошло в Ижевске в 21:00 на улице Маркина напротив дома №150, автомобиль ВАЗ-2109 въехал в фонарный столб.

"Три человека пострадали, один погиб, это женщина 1987 года рождения. Пострадавшие доставляются в медицинскую организацию", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются подробности произошедшего.