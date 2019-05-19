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СМИ: в Уганде как минимум четыре человека погибли в результате опрокидывания лодки

Еще 12 пропали без вести, отмечает портал Whisper Eye

ТАСС, 20 мая. По крайней мере четыре человека погибли и 12 пропали без вести в воскресенье на озере Альберт в Уганде в результате опрокидывания лодки с пассажирами. Об этом сообщил портал Whisper Eye со ссылкой на представителя полиции.

По его данным, всего в лодке было около 50 человек. По предварительным сведениям, транспортное средство перевернулось из-за перегруженности и неблагоприятных погодных условий. Инцидент произошел неподалеку от берега, в связи с чем 32 пассажирам удалось самостоятельно выбраться на сушу.

Портал отмечает, что в лодке находились в том числе игроки футбольной команды, однако не указывает, какой именно.

Поиски пропавших без вести и извлечение тел погибших прекращено до наступления утра.

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