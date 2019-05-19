На Камчатке выясняют обстоятельства гибели альпиниста из Японии на вулкане Камень

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку обстоятельств гибели альпиниста из Японии на вулкане Камень, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по Камчатскому краю.

"В Усть-Камчатском межрайонном следственном отделе зарегистрировано сообщение о смерти гражданина Японии. По данному факту проводится доследственная проверка. Тело туриста направлено на судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, туристическая группа, состоящая из трех граждан Японии, 17 мая совершала самостоятельное восхождение на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе. "Услугами гида-проводника группа не воспользовалась, поскольку ее участники считали себя опытными альпинистами. При восхождении на вышеуказанный вулкан один турист поскользнулся, и сорвался, ударившись головой. В результате падения мужчина скончался", - сообщили в СКР.

Там отметили, что услугу по доставке группы к подножию вулкана Камень осуществляла туристическая компания "Край вулканов". "В соответствии с договором, данная туристическая фирма не несла ответственность за жизнь и здоровье граждан Японии при совершении ими восхождения на указанный вулкан", - отметили в управлении.

Тело погибшего альпиниста в минувшую субботу спасатели эвакуировали с высоты 3,6 тыс. м. Два оставшихся участника восхождения доставлены в поселок Козыревск. Их дальнейшие передвижения обеспечивает туристическая фирма.

Потухший вулкан Камень расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки, рядом находятся ледник Шмидта и ледник Богдановича. Высота Камня составляет 4584 м, это второй по высоте вулкан Камчатки после Ключевской сопки.