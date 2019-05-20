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На Камчатке студент подозревается в покупке и хранении автомата АК-74

Сам молодой человек говорит, что приобрел автомат, для того чтобы переделать его и использовать в страйкболе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении учащегося камчатского техникума по подозрению в приобретении и хранении автомата АК-74, сообщила ТАСС в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего учащегося техникума. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия", - сказала Матафонова.

Она пояснила, что, по предварительным данным, подросток в марте 2018 года приобрел автомат АК-74 и патроны к нему. "Незаконно приобретенное оружие и боеприпасы несовершеннолетний хранил до момента его изъятия сотрудниками ФСБ в апреле этого года. Молодой человек утверждает, что приобрел автомат для того, чтобы переделать его и использовать в страйкболе", - сказала Матафонова и уточнила, что следственные органы устанавливают в настоящее время лиц, продавших подозреваемому оружие.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Камчатскому краю.

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