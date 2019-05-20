Житель Владивостока предстанет перед судом за мошеннические кредиты на 12 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении жителя Владивостока, который обвиняется в организации преступной группы для получения кредитов незаконным способом, передано в Ленинский районный суд города. По данным следствия, злоумышленники оформили четыре кредита на сумму 12 млн рублей, используя подложные документы, сообщается в понедельник на официальном сайте прокуратуры Приморского края.

"Согласно разработанной схеме, участники группы составляли документы на банковские кредиты, после чего подставное лицо подавало в банк заявку на кредит под поручительство юридического лица. При этом вместе с заявкой в банк представлялись подложные документы. В 2012 году злоумышленникам удалось незаконно получить четыре кредита на общую сумму 12 млн рублей", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что полицейские задержали фигурантов дела в 2013 году во время попытки получить два кредита.

По данным краевой прокуратуры, в преступную группу входило семь человек: шестеро из них уже приговорены к различным срокам лишения свободы, организатор мошеннической группы скрывался от правоохранительных органов. Теперь он предстанет перед судом.