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Якутская агрокомпания незаконно получила госсубсидии на сумму свыше 13 млн рублей

Акционерное общество "Амгинский" распорядилось субсидиями по своему усмотрению

ЯКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Якутская компания незаконно получила государственные сельскохозяйственные субсидии на сумму свыше 13,2 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба республиканской прокуратуры.

Прокурорская проверка выявила, что Министерство сельского хозяйства Якутии незаконно выделило субсидии на сумму свыше 13,2 млн рублей акционерному обществу "Амгинский". Согласно данным проверки, общество было создано только в целях получения субсидий, которыми после получения распорядилось по своему усмотрению. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган.

"По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры республики", - говорится в сообщении.

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