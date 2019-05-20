Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть полиции в аэропорту Домодедово поступила информация о том, что на борту авиалайнера, выполняющего рейс сообщением Симферополь - Москва, находится пассажир с признаками алкогольного опьянения, который нарушает общественный порядок. После приземления самолета сотрудникам полиции пришлось усадить нетрезвого авиадебошира в кресло-каталку и доставить его в дежурную часть", - сказала она.

По ее словам, медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови задержанного. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").

Позднее в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. ("Хулиганство").