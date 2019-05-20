В Якутии мужчину спасли с затопленного острова

ЯКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Оперативная группа Службы спасения Якутии эвакуировала жителя Якутии и его собаку с затопленного острова на берегу Лены в окрестностях столицы региона. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 19 мая поздно вечером. На пульт дежурного Службы спасения Якутии поступило два звонка о помощи, один из них - от детей, играющих у подтопленной поймы в одном из микрорайонов Якутска.

"Мужчину, не подававшего признаков жизни, а также охранявшую его собаку, обнаружили на крыше затопленного строения. Ему была оказана первая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Спасатели передали мужчину с признаками общего переохлаждения врачам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что активная фаза ледохода на Лене проходит по территории Кобяйского, Намского, Усть-Алданского районов, Якутска.