В Таджикистане назвали организаторов беспорядков в колонии

ДУШАНБЕ, 20 мая. /ТАСС/. Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана назвало организаторов беспорядков, случившихся в колонии в пригороде Душанбе в воскресенье вечером, в результате чего были убиты трое офицеров и 29 заключенных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Организаторами беспорядков стали члены террористическо-экстремистской и запрещенной законом организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод,... Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минюсте, один из непосредственных организаторов бунта в колонии - Бехруз Гулмурод - является сыном бывшего полковника ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халима, который примкнул к террористам ИГ и был убит в Сирии.

По данным ведомства, организаторы "зверским способом нанесли ножевые раны трем сотрудникам исправительного учреждения - майору Муродову Бурхониддину, майору Халимову Абдуджаббору и старшему лейтенанту Асоеву Махмуду Хамидовичу, вследствие чего они погибли". "Затем были освобождены находящиеся в штрафном изоляторе восемь других заключенных, также являющихся членами террористической организации "Исламское государство". После этого с целью устрашения заключенных они зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключенным, в том числе Саиду Киёмиддину Гози, Каримову Саттору Самадовичу (Махсуми Саттор) и Сатторову Саидмахдихону (Шайх Темур), лишив их жизни, а затем избили и ранили десятки других заключенных", - отметили в Минюсте.

По информации министерства, затем члены этой группы подожгли медицинскую часть колонии, взяли в заложники нескольких заключенных и с целью побега напали на сотрудников учреждения. "В результате ответной операции, которая проводилась в соответствии с законом, были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены", - добавили в Минюсте.

По факту инцидента Генеральной прокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело, ведется расследование. "Обычный режим в учреждении, в котором отбывают наказание 1,5 тыс. человек, восстановлен, ситуация находится под контролем", - заключается в сообщении.