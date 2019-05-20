Штормовой ветер нарушил электроснабжение в 25 населенных пунктах Приморья

ТАСС, 20 мая. Сильный ветер в понедельник стал причиной отключения электричества в разных частях 25 населенных пунктов Приморского края, сообщила пресс-служба Приморских электрических сетей (филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании).

Циклон, который медленно движется на восток с северо-восточной части Китая, принес усиление ветра и сильные дожди в Приморский и Хабаровский края, а также Амурскую область и Еврейскую автономную область (ЕАО). В Хабаровске на утро понедельника выпало более 40% от месячной нормы осадков, ливни также отмечаются в ЕАО, Амурской области и в Приморье. Наиболее сильный ветер - на побережье Приморского края, до 27 м/с.

"Основной удар стихии пришелся на прибрежные и центральные районы Приморья. Пик отключений энергетики фиксировали в понедельник в утренние часы. Сильный дождь и ветер с порывами до 27 м/с привели к многочисленным повреждениям линий электропередачи. По данным на 13:00 (04:00 мск) 20 мая электроснабжение нарушено в 25 населенных пунктах Приморского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 22 бригады и 20 единиц техники. Жителям населенных пунктов в непогоду рекомендуется быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

По информации пресс-службы краевого предприятия "Примавтодор", автосообщение на территории края не нарушено, за исключением трассы Бровничи - Кедровый, где произошел перемыв дороги. Также во время эвакуации дорожной техники из-под строящегося моста через реку Новолитовка один из тракторов оказался в реке. "К директору филиала будут применены меры административного, а возможно, и материального воздействия", - отметили в "Примавтодоре".

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, информации о нарушающих жизнедеятельность происшествиях в регионе из-за непогоды не поступало. По данным Дальневосточной распределительной сетевой компании, в настоящее время отключений в регионе нет, утром в понедельник фиксировалось нарушение в подаче электричества на транзитных сетях, но на потребителях это не отразилось, его быстро ликвидировали.

Дожди продолжаются

В континентальных частях Дальнего Востока ветер ослабевает, зато растет количество осадков. Как сообщили ТАСС в Амурском гидрометцентре, наибольшее количество осадков в регионе зарегистрировано в селе Поярково Михайловского района, где за ночь выпало 27 мм воды, это две трети месячной нормы осадков.

В Хабаровске, где к утру выпало около 40% месячной нормы осадков, некоторые городские улицы залило водой. Ливневая канализация не справляется с дождевыми потоками и в Биробиджане, где также идут дожди.

Под влияние циклона попала и южная часть Якутии. Из-за сильных осадков был временно закрыт региональный аэропорт Олекминск на юго-западе республики. Там осадки привели к размоканию грунтовой взлетной полосы аэродрома, соединяющего жителей города с Якутском и Иркутском. В результате отменены два авиарейса: из Якутска в Олекминск и обратно.

В результате выпадения осадков в верховьях реки Алдан на юге Якутии наблюдается повышение уровней воды на территории Алданского и Усть-Майского районов. В ближайшие сутки подъем уровней воды продолжится. "У города Томмот рост уровней воды продолжится до отметки 810-840 см с выходом воды на пойму и подтоплением пониженных участков местности", - сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.