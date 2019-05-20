В Пермском крае бывший депутат получил тюремный срок за мошенничество

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Перми признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего совладельца пермского "Экопромбанка" и экс-депутата законодательного собрания Пермского края Владимира Нелюбина, приговорив его к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Суд постановил признать виновным Владимира Нелюбина в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст 159 УК РФ, за хищение денежных средств в размере 215 млн рублей у "Экопромбанка" и за хищение денежных средств в размере 7 млн рублей у потерпевшей вкладчицы. Нелюбину назначено наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Перми приговорил экс-зампредседателя правления "Экопромбанка" Владимира Манина к 2,5 года колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и причинение ущерба банку на сумму более 120 млн рублей.

"Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк "Экопромбанк" - российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 1992-2014 годах. Нелюбин был одним из совладельцев банка, 18 августа 2014 года у кредитной организации отозвали лицензию, а 29 сентября 2014 года арбитражным судом Пермского края банк признан банкротом. С 2011 по 2015 годы Владимир Нелюбин был депутатом Законодательного собрания Пермского края, в марте 2015 года он направил заявление о досрочном сложении полномочий.