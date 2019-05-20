В Волгограде арестовали членов "Свидетелей Иеговы" по подозрению в экстремизме

ВОЛГОГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда арестовал четверых подозреваемых в участии в деятельности местной религиозной общины "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд по ходатайству следователя по особо важным делам СУ СК РФ по региону избрал меру пресечения в виде ареста до 13 июля Вячеславу Осипову, Валерию Рогозину, Игорю Егозаряну и Сергею Мельнику. Они подозреваются по ч. 2 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - сказала представитель суда.

Она уточнила, что, по данным следствия, все четверо входят в число руководителей религиозной организации, входящей в структуру религиозной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и имеют преступные связи с другими членами данной организации.

В СУ СК РФ по Волгоградской области, как и в других силовых структурах региона, ТАСС не удалось получить комментарий по этому делу.