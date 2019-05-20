Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе на юге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Полиция Петербурга разыскивает неизвестных, напавших с ножом на четырех посетителей кафе на улице Салова во Фрунзенском районе. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Проводится проверка по факту конфликта в одном из кафе Петербурга. <…> В воскресенье вечером неизвестные преступники во время внезапно возникшей ссоры нанесли ножевые ранения четырем мужчинам в возрасте 24, 32 и 33 лет", - сказали в управлении.

По данным МВД, после конфликта напавшие скрылись с места происшествия на двух машинах. Двое из пострадавших госпитализированы с различными травмами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.