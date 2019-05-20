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Более 30 кг бивней моржа пытались перевезти контрабандой из Приморья в Китай

Их предварительная стоимость оценивается более чем в 300 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Инспекторы Уссурийской таможни обнаружили тайник с 30 кг бивней моржа в автобусе, который следовал в Китай. Стоимость контрабанды оценивается примерно в 300 тыс. рублей, сообщается в понедельник на официальном сайте Дальневосточного таможенного управления.

"30,32 кг бивней моржа в тайнике автобуса пытался вывезти в Китай водитель - гражданин КНР. В полости под лестницей таможенники обнаружили прозрачные пакеты, в которых оказались распиленные бивни моржа. Всего было изъято и направлено на экспертизу 46 частей бивней моржа. Их предварительная стоимость - более 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По информации Дальневосточного таможенного управления, проводится проверка. Как сообщается, водителю автобуса грозит штраф до трехкратного размера стоимости товара и конфискация.

Охота на моржей запрещена во всем мире. Обитающие в России подвиды этих животных занесены в Красную книгу России. Продажа моржовых костей и перемещение их через границу регламентируется конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

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