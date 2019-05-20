Защита обжаловала отказ в УДО фигуранту дела Политковской

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Адвокат бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова, отбывающего 11-летний срок за соучастие в убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, подал апелляцию на решение суда об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) своему подзащитному. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат осужденного Анатолий Ворошилов.

8 мая Московский районный суд Рязани отклонил прошение Павлюченкова в УДО. Против удовлетворения ходатайства высказались представители прокуратуры и администрации исправительной колонии. Суд также учел отсутствие поощрений у Павлюченкова за время отбытия наказания и имеющееся взыскание за нарушение режима.

"Мы считаем решение несправедливым, поэтому мною была подана расширенная апелляция. С одной стороны, суд говорит, что все восемь лет он [Павлюченков] вел себя хорошо и у него имеется только одно взыскание, но в итоге делает вывод, что мой подзащитный не достоин условно-досрочного освобождения. Мы считаем, что суд неправильно оценил все положительные и отрицательные стороны", - сказал Ворошилов. Он ожидает, что очередное слушание по ходатайству может быть рассмотрено в течение ближайшего месяца.

В декабре 2012 года Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы. В июне 2014 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал виновными в убийстве журналистки еще пятерых человек, они были приговорены на сроки от 12 лет до пожизненного заключения.