СМИ: сноубордист погиб в результате схода лавины в Альпах

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Сноубордист погиб при сходе лавины в воскресенье в горах возле города Сен-Мартен-Везюби (департамент Приморские Альпы, юго-восток Франции). Об этом в понедельник сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, под лавиной также оказался лыжник, которому удалось выбраться из-под снега через 45 минут и вызвать службу спасения. Однако из-за облачной погоды спасатели не смогли использовать вертолет и были вынуждены добираться до места на лыжах.

Также сообщается, что еще один лыжник был найден мертвым под лавиной в субботу в департаменте Верхняя Савойя (восток страны).