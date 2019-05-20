В Забайкалье возбудили 75 уголовных дел из-за лесных пожаров

ЧИТА, 20 мая. /ТАСС/. Правоохранительные и надзорные органы возбудили 75 уголовных дел из-за лесных пожаров в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды.

"Возбуждено 75 уголовных дел, в восьми случаях установлены виновные лица", - сказали в пресс-службе.

По данным на 20 мая, в крае нет действующих пожаров. Улучшению ситуации способствовала погода - в конце прошлой неделе в регионе прошли дожди, выпал снег.

Всего же с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 290 лесных пожаров на общей площади 137 тыс. га - это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С 27 апреля в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации в связи с высокой опасностью возникновения возгораний. Жителям запрещено посещать леса.