Под Оренбургом неизвестные убили бизнесмена и его жену

ТАСС, 20 мая. Директор коммерческой организации, его супруга и водитель найдены убитыми в Оренбургской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

По информации портала Урал56.Ру, речь идет об убийстве директора оренбургского филиала "Газпромтранс" Андрея Бахарева. "Утром 20 мая в жилом доме в поселке Ростоши города Оренбурга обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным пресс-службы, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.