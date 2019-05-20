В два колледжа полиции в Москве поступили сообщения о минировании

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Неизвестные сообщили в администрацию колледжа полиции на улице Фабрициуса в Москве об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Администрация колледжа полиции, который расположен по адресу: улица Фабрициуса, дом 26, получила анонимное сообщение об угрозе взрыва в этом учебном заведении", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о минировании сейчас проверяется сотрудниками экстренных служб.

Также неизвестные сообщили в администрацию колледжа полиции на улице Тухачевского в Москве об угрозе взрыва. "Администрация колледжа полиции, который расположен на улице Тухачевского, получила анонимное сообщение об угрозе взрыва в этом учебном заведении. Проводится эвакуация учащихся", - сказал собеседник агентства.

"Кроме того, только что поступило сообщение о минировании школы на улице Крупской в Москве", - отметил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщал, что в одну из школ в Москве, расположенной по улице Санникова, поступила информация с угрозой взрыва. Начата проверка.

В последние несколько месяцев неизвестные неоднократно сообщали о минировании ряда школ, вузов и иных учреждений в Москве и Подмосковье. Во всех случаях правоохранительные органы проводили проверку, однако взрывных устройств нигде не обнаружили.

В новость были внесены изменения (12:39 мск) — добавлена информация по тексту.