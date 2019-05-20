Суд приговорил к штрафу обвиняемого в нападении на полицейского в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу в 100 тыс. рублей Михаила Цакунова, признав его виновным в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Дзержинский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Михаила Цакунова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. От отбытия освобожден в связи с содержанием под стражей", - говорится в сообщении.

Прокуратура просила суд назначить Цакунову наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно. Защита фигуранта просила оправдать его.

5 мая прошлого года Цакунов на несанкционированной акции у Дворцовой площади оказал сопротивление сотруднику полиции при попытке доставить его в отдел для составления протокола о нарушении установленного порядка проведения митингов. В результате у сотрудника полиции оказался выбит зуб. Уголовное дело возбудили по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". Цакунов свою вину не признал.

В Петербурге 5 мая 2018 года прошла акция оппозиции, не согласованная с властями города. По данным главка МВД по городу и области, в ней приняли участие около 2 тыс. человек. Суды в Петербурге в рамках административных дел о нарушениях проведения митингов отправили под арест от 1 до 15 суток более полусотни участников несанкционированной акции, 55 человек из арестованных также были оштрафованы на суммы от 500 рублей до 170 тыс. рублей.