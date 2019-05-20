Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Гособвинение подало жалобу на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за хулиганство и побои по делу о драках в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

Она добавила, что защита Кокорина также обжаловала приговор.

"Апелляционную жалобу подали сегодня. Прокуратура также обжаловала приговор", - сказала она. В свою очередь адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик полагает, что судом допущено неправильное применение уголовного закона, что привело к несправедливому приговору.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, футболиста "Краснодара" Павла Мамаева - к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кирилла Кокорина - к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам колонии. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил этот квалифицирующий признак из обвинения.