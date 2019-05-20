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В Кирове обнаружено тело младенца

СК возбудил уголовное дело

КИРОВ, 20 мая. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в Зубаревском лесу в областном центре. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.

"По факту обнаружения тела новорожденного в Зубаревском лесу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

Тело младенца нашли местные жители днем 15 мая, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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