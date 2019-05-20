Неизвестный похитил 5 млн рублей из банковской ячейки в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Злоумышленник похитил порядка 5 млн рублей, принадлежащих предпринимателю, из банковской ячейки в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Правонарушитель неустановленным пока способом украл из ячейки банка, который расположен по адресу: улица 1905 года, дом 4, 5 млн рублей. Деньги принадлежат бизнесмену, который обнаружил хищение и обратился в полицию", - рассказал собеседник агентства.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.