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Неизвестный похитил 5 млн рублей из банковской ячейки в Москве

Инцидент произошел на улице 1905 года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Злоумышленник похитил порядка 5 млн рублей, принадлежащих предпринимателю, из банковской ячейки в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Правонарушитель неустановленным пока способом украл из ячейки банка, который расположен по адресу: улица 1905 года, дом 4, 5 млн рублей. Деньги принадлежат бизнесмену, который обнаружил хищение и обратился в полицию", - рассказал собеседник агентства.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

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