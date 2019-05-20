Мосгорсуд отклонил жалобы четырех украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление срока ареста четырем из 24 украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Лефортовского районного суда Москвы в отношении обвиняемых Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина и Сергея Чулиба о продлении им срока содержания под стражей на три месяца, до 24 июля 2019 года, оставить без изменения, апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения", - сказала судья. Заседание прошло в закрытом режиме.

17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил морякам срок ареста на три месяца. Срок следствия по делу установлен до 25 августа. Защитники настаивают, что моряки являются военнопленными.

Мосгорсуд рассмотрит в понедельник жалобы адвокатов о продлении меры пресечения еще четырем обвиняемым. Жалобы остальных моряков будут рассмотрены в Мосгорсуде 22 и 27 мая.