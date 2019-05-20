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Суд отправил под домашний арест финансового директора нижегородского ХК "Торпедо"

Она подозревается в присвоении 13 млн рублей из кассы клуба

ТАСС, 20 мая. Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест финансового директора нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Наталью Еремину, которая является фигурантом дела о присвоении 13 млн рублей из средств клуба. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о присвоении 13 млн рублей из кассы клуба. В рамках расследования были задержаны исполнительный директор "Торпедо" Сергей Малютин и финансовый директор Наталья Еремина.

"Ереминой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 20 суток", - отметили в пресс-службе суда.

В отношении Малютина суд избрал меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий на срок один месяц 21 сутки, добавил собеседник, не уточнив, какие действия запрещено совершать исполнительному директору клуба.

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