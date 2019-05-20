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В Москве двое подростков избили 10-летнего школьника

Ребенок госпитализирован

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Двое подростков избили 10-летнего школьника в Москве, в результате ребенок был госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в школе № 1950, расположенной на Зоологической улице в центре Москвы. Двое несовершеннолетних избили учащегося 2009 года рождения. В результате он получил ушиб передней брюшной стенки и ушиб коленного сустава и был госпитализирован в больницу № 13 им. Н. Ф. Филатова", - сказал собеседник агентства.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

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