В Адыгее град повредил крыши 50 домов

МАЙКОП, 20 мая. /ТАСС/. Град, выпавший в Майкопском районе Адыгеи 19 мая, повредил крыши 50 частных домов и нанес ущерб 150 приусадебным участкам, сообщил ТАСС заместитель руководителя республиканского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Рашид Манапов.

"Выпавший в воскресенье в Майкопском районе град причинил ущерб жителям Тимирязевского сельского поселения. Повреждены крыши 50 домов, а также 150 приусадебных участков. Более точные цифры по пострадавшим будут позже, оценка причиненного стихией ущерба осуществляется специально созданной комиссией. Решение о возмещении ущерба населению будет принято после его оценки", - сказал он.

Размер градин составил 25-30 мм в диаметре. Стихия повредила кровли домов из шифера, а также побила посадки овощей на приусадебных участках, ущерб здоровью жителям поселения не причинен, уточнил ТАСС начальник единой дежурной диспетчерской службы Майкопского района Геннадий Юрченко.