Третьяковка подаст гражданский иск о возмещении ущерба после повреждения картины Репина

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Третьяковская галерея подаст гражданский иск после повреждения вандалом картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Об этом сообщила журналистам в понедельник директор галереи Зельфира Трегулова.

"Третьяковская галерея будет подавать гражданский иск. Опять же для того, чтобы подать этот иск и подать правильно, чтобы все сделано четко и грамотно, требуется время. И мы к этому готовимся, будем это делать", - сказала Трегулова.

Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года. Полицейские задержали мужчину, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Задержанный Игорь Подпорин утверждал, что повредил картину из-за "недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".

В Третьяковской галерее позднее рассказали, что холст в результате нападения вандала порван в трех местах, также пострадала авторская рама. После реставрации полотно заключат в специальную пуленепробиваемую капсулу. Эксперты установили, что сумма ущерба, причиненного картине, составляет не менее 30 млн рублей, оценочная стоимость самой картины - около 720 млн рублей.

В конце апреля 2019 года Замоскворецкий суд приговорил Подпорина к 2,5 года колонии, зачтя осужденному 11 месяцев, проведенных в СИЗО, из расчета день за полтора. Всего по приговору ему остается провести под стражей меньше года. В середине мая стало известно, что защита обжаловала приговор.

Реставрация картины

10 апреля в Третьяковской галерее сообщили, что реставрация картины началась. Первая стадия реставрации полотна включала в себя процесс раздублирования оригинального авторского холста и дублировочного, наклеенного в ходе реставрации в 1913 году. В депозитарии галереи была создана новая реставрационная мастерская, оборудованная всем необходимым специально для работы с полотном.

Сейчас перед Третьяковской галереей стоит следующий этап реставрационных работ, он заключается в очистке оборотной стороны авторского холста, который необходимо подготовить к процессу дублирования. В галерее не говорят, сколько могут продлиться работы. В ней заявляют, что самое главное - провести их качественно.