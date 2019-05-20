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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

Прокуратура уверена в сговоре Мамаева и Кокорина и просит изменить приговор

При этом сроки наказания прокуратура просит сохранить, отметил адвокат одного из осужденных Игорь Бушманов
Александр Кокорин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Гособвинение по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева просит отменить вынесенный им приговор, настаивая на предварительном сговоре осужденных. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

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"Прокуратура просит приговор отменить, вернуть квалификацию, которую отменил Пресненский суд, то есть гособвинение не согласно с исключением из обвинения квалифицирующего признака "по предварительному сговору". Сроки наказания прокуратура просит сохранить", - сказал он.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима. Также суд в этот день вынес приговор другим трем фигурантам дела: футболисту Александру Кокорину - 1,5 года колонии общего режима, Кириллу Кокорину - 1,5 года колонии, Александру Протасовицкому - год и пять месяцев колонии. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.

Адвокаты футболистов также подали апелляционные жалобы на приговор. Они просят полностью исключить статью "Хулиганство" и убрать из приговора составы, где есть формулировка "из хулиганских побуждений", и переквалифицировать их.

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РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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