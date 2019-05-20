Прокуратура уверена в сговоре Мамаева и Кокорина и просит изменить приговор

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Гособвинение по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева просит отменить вынесенный им приговор, настаивая на предварительном сговоре осужденных. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

"Прокуратура просит приговор отменить, вернуть квалификацию, которую отменил Пресненский суд, то есть гособвинение не согласно с исключением из обвинения квалифицирующего признака "по предварительному сговору". Сроки наказания прокуратура просит сохранить", - сказал он.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима. Также суд в этот день вынес приговор другим трем фигурантам дела: футболисту Александру Кокорину - 1,5 года колонии общего режима, Кириллу Кокорину - 1,5 года колонии, Александру Протасовицкому - год и пять месяцев колонии. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.

Адвокаты футболистов также подали апелляционные жалобы на приговор. Они просят полностью исключить статью "Хулиганство" и убрать из приговора составы, где есть формулировка "из хулиганских побуждений", и переквалифицировать их.