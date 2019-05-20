Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве помощника прокурора

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу до 10 июля Андрея Глухих, обвиняемого в убийстве и ограблении помощника прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство об избрании Глухих меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

Глухих обвиняется в совершении убийства (ст. 105 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ).

Ранее СМИ сообщали, что помимо Глухих в рамках расследования дела задержан еще один фигурант. Пресс-служба суда пока не смогла подтвердить поступление ходатайства следствия о его заключении под стражу.

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Некрасов был найден мертвым в своей квартире в первой половине мая.